В Николаеве депутат от ОБ попросила Москаленко, чтобы гребцов защитили от штрафов «Укртрансбезопасности»

Наталья Манзюк Заместитель начальника управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Наталья Манзюк обратилась к главе Николаевского областного совета с просьбой принять положение, которое позволит байдарочникам выходить на воду в любое время года.

Об этом она сама сообщила в ходе заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта в пятницу, 27 апреля.

Так, Манзюк ещё в середине декабря 2017 года отправила обращение на имя Виктории Москаленко с просьбой вынести и утвердить на сессии облсовета новые правила пользования маломерными и малыми судами на водных объектах Николаевской области.

- Получается все спортивные судна имеют навигацию точно так же, как обычное судно. То есть в октябре навигация заканчивается, в мае открывается Вы же знаете, что мы южный город и мы «гребём» в любое время. Если нет льда – мы гребём. И понимаете, какой абсурд получается, к нам «Укртрансбезпека» приходит и запрещает тренироваться, а мы должны тренироваться. Мы платим штрафы, соответственно, за это. А это элементарно – ваш облсовет может принять положение новое и проголосовать, - рассказала она.

Также она отметила, что приложила к обращению разработанные новые правила. В свою очередь глава комиссии Надежда Иванова сообщила, что впервые слышит об этом и, так как этот вопрос не вносили в повестку дня, перенесла его на следующее заседание.

Ранее сообщалось, что в болгарском Пловдиве завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, где уроженка Николаева Мария Кичасова завоевала две медали.