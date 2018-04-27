Экс-нардепа от БЮТ Крючкова задержали, когда он выезжал в австрийский Зальцбург - сейчас он под стражей в Баварии

Дмитрий Крючков Бывший народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго», находится под стражей в Баварии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Напомним, что в Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго».

Так, Крючкова, который около полугода находился в розыске, 14 апреля остановили для проверки документов на германской границе, когда он выезжал в австрийский Зальцбург.

«Злую шутку с бывшим депутатом от Блока Юлии Тимошенко, очевидно, сыграл кризис беженцев. Ведь именно из-за наплыва беженцев на границе Германии и Австрии, как исключение из действия Шенгенского соглашения, уже несколько лет действует усиленный контроль документов», - говорится в статье

Отмечается, что правоохранители доставили экс-нардепа в суд пограничного городка Розенхайм для избрания меры пресечения, где он и сейчас содержится под стражей. Также они подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на арест до времени, пока из Украины поступят документы на экстрадицию.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что брат фигуранта дела НАБУ о хищении сотен миллионов гривен бизнесмен Леонид Крючков оказался причастным к фирме «Портосервис», которая подозрительно быстро наладила огромные заработки на швартовки в Николаевском порту и других госпортах страны. За восемь месяцев 2017 года фирма «Портосервис-Николаев», которая принадлежит компании «Портосервис-Украина», заработала почти 10 миллионов гривен.