В Корабельном районе соцслужбы из неблагополучной семьи забрали четверых малолетних детей

В пятницу, 27 апреля служба по делам детей Корабельного района с целью активизации работы по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей провела рейд «Дети улицы».

Об этом сообщает администрация Корабельного района, передает отел информации Николаевского городского совета.

Во время рейда сотрудники службы посетили семью, где родители ненадлежащим образом выполняют свои родительские обязанности по отношению к малолетнему сыну. В доме отсутствует отопление и свет. С родителями проведена профилактическая работа, ребенка поставили ​​на профилактический учет, относительно законных представителей инициировано ходатайство о привлечении их к административной ответственности согласно ст. 184 КУоАП.

Также, по сообщению николаевской школы № 14 проинспектировали еще одну семью, где дети фактически остались без родительской опеки - место нахождения матери неизвестно, а отец прикован к кровати.

«Условия для проживания малолетних в помещении отсутствуют. Четверо малолетних детей устроены в КЗ «Николаевский центр социально-психологической реабилитации детей» Николаевского областного совета. Проводится работа по решению их дальнейшей судьбы», - говорится в сообщении.

Относительно обеих семей направлены ходатайства в Николаевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи о заключении семей под социальное сопровождение.

Напомним, что в Николаеве 11-летний мальчик попросил помощи у соцслужб – мать его не кормила, а занималась пьянством.