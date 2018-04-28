Владельцам магазинов на Соборной напомнили, что они должны убирать прилегающую территорию – и возле бордюра тоже

Администрация Центрального района Николаева просит представителей частного бизнеса на улице Соборной принять участие в уборке своих прилегающих территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Напоминаем, что прилегающей считается территория по всей длине занимаемых помещений к проезжей части дороги плюс 0,5 м под бордюром. Не оставайтесь в стороне, город Николаев наш общий дом!» - сообщили в пресс-службе.

Сейчас уборкой Соборной занимается подрядная организация КП «ЭЛУ автодорог» - она занимается подметанием территории возле скамеек, уборкой случайного мусора и мусора из урн.

Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Николаева снова объявили тендер на содержание Соборной площади.