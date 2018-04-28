На николаевских «маршрутчиков» составили акты о нарушениях из-за плохого состояния автобусов и просроченных лекарств в аптечке

В Николаеве 27 апреля во время проверки автобусов на маршрутах №9 и10 составили два акта о нарушениях условий договоров на перевозку пассажиров.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

«Маршрутки» проверили на конечной остановке на улице Мореходной. Контролеры нашли такие недочеты: просроченные лекарства в аптечке, неудовлетворительное техническое состояние автомобилей, отсутствие графиков движения и паспортов маршрутов. Кроме того, не все водители проходили послерейсовый осмотр, а также вели журнал билетно-кассового учета и книгу учета рабочего времени. На некоторых «маршрутках» не работали GPS-трекеры.

- После проверки составляются акты, где мы указываем нарушения, которые необходимо устранить. Перевозчику для этого дается 10 дней. И если реакции никакой не поступает, а мы составляем еще 2 акта, с предприятием-перевозчиком расторгается договор, - рассказал начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Олег Манушевич.

За последнее время специалисты Николаевской мэрии провели около 30 проверок, по результатам которых составили более 20 актов.

Напомним, что ранее в Николаеве проверили маршруты № 54, 3, 53, 1, 43, 52 и составили шесть актов о нарушении договора на перевозку пассажиров.