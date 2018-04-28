«План был больше, чем мешки и пиар возле наших ворот», - Мураев о блокировке телеканала NewsOne после трансляции митинга Саакашвили

Народный депутат Украины, владелец NewsОne Евгений Мураев рассказал, что телеканалу на данный момент обеспечивают безопасность воины АТО.

Об этом стало известно в ходе его пресс-конференции, которая состоялась в Николаеве 27 марта.

– Патриотически настроенные воины АТО охраняют нас от других морально-неуравновешенных людей, которые прикрываются удостоверениями УБД, ни разу не быв на территории Донбасса, – отметил он.

Напомним, что 3 декабря 2017 года после митинга за импичмент Президента Украины, инициатором которого было «Движение Новых Сил». Возглавлял акцию лидер движения Михаил Саакашвилли, неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала NewsOne. Примечательно, что в тот день только «NewsOne» транслировал акцию Саакашвили. Стоит отметить, что были заблокированы въезд и выезд, а также вход и выход с телеканала мешками и колючей проволокой. Активисты выдвинули условия журналистам, что телеканал должен изменить свою редакционную политику в угоду данной группе. Блокирование NewsOne продолжалось около недели.

В ходе пресс-конференции Мураев добавил, что в тот день на защиту телеканала приехало около 500 киевлян.

– Также к нам приехало по сто человек из двух добровольческих батальонов, которые сказали этим товарищам (которые блокировали здание, – прим.), что если они только ступят на территорию телеканала, то они за себя не ручаются. Видно, это возымело действие. План был больше, чем мешки и пиар возле наших ворот. Собирались лезть, рассказывали про бутылки, угрожали нашим девочкам. На канале работает больше 300 человек. 65-70% – женского пола. Представляете, каким было их состояние, когда все это происходило: после поджога и всего остального.

Заблокированное мешками здание телеканала Автобус, на котором приехали неизвестные

Стоит отметить, что полиция закрыла дело о блокировании неизвестными здания телеканала NewsOne.

Напомним, 21 марта телеканал ZIK официально заявил о готовящемся силовом захвате. А 27 марта представители «Нацкорпуса» пришли в редакцию телеканала и заявили, что берут его под охрану. Креативный продюссер канала Наталья Влащенко заявила, что редакция сама попросила националистов взять ее под охрану, последнюю неделю телеканал вообще никем не охранялся.

Ранее в Киеве неизвестные устроили акцию протеста возле телеканала ZIK.

Телеканал ZIK принадлежит львовскому бизнесмену Петру Дыминскому, который подозревается в совершении смертельного ДТП и покинул территорию Украины.

Отметим, губернатор Савченко вступился за генпродюсера «ZIK» Влащенко, которая взяла интервью у экс-советника Януковича Портнова.