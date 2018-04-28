«Все обвинения не соответствуют действительности», - винодел из Новой Одессы будет судиться с налоговиками

Винодел из Новоодесского района Николаевской области Андрей Анкосси, у которого недавно проводились обыска, считает предъявленные ему обвинения такими, которые не соответствуют действительности, и намерен отстаивать свои права в судебном порядке.
Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».
Напомним, ранее сообщалось о том, как сразу после обысков в частной винодельне на Николаевщине первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан у себя на странице в соцсети Facebook отрапортовал об изъятии более тысячи литров «фальсифицированного белого и красного вина».
- Обыск проводили в мое отсутствие, что тоже считаю нарушением. Вино авторское, оно без консервантов, его вообще нельзя транспортировать, должно храниться при определенной температуре. Я их просил опечатать весь подвал, будем разбираться. Если будет решение конфисковать – конфискуйте. Но на данный момент вино испортится. Я им это написал, но они мне сказали, что у них четкое указание забрать. Вот это меня возмутило больше всего, - рассказал Анкосси.
За несколько дней до этого Президент Украины подписал закон «О внесении некоторые законодательные акты Украины по развитию производства теруарних вин и натуральных медовых напитков», автором которого был народный депутат Украины, николаевец Андрей Вадатурский. Закон значительно упрощал условия ведения бизнеса для малых виноделов, которые изготовляют продукцию из собственного винного материала. В частности он заменил необходимость получения около 140 справок на оформление декларации, кроме того, разрешил предпринимателям не содержать собственную дорогую лабораторию, а пользоваться услугами любой аккредитованной.
- Я могу только предполагать, с чем это все было связано (обыск в винодельне – ПН). Это могут быть и конкуренты, и попытка дискредитировать закон. Тяжело сказать конкретно. Наверное, кому-то было выгодно опорочить этот закон, который действительно прогрессивный. Вроде бы все было замечательно, а тут раз и такая ситуация… Меня еще возмутило, что высокопоставленный чиновник буквально сразу после всего этого рапортует о том, что накрыли какую-то чуть ли не подпольную винодельню. Но я абсолютно публичный человек, участвовал в выставках, побеждал, никогда ни от кого не прятался. То, что вино фальсифицировано… мне вообще смешно об этом говорить. Как я мог сфальсифицировать свою продукцию?!
По его мнению, все, что ему вменяют – фальсификация, изготовление продукции в антисанитарны условиях – не соответствует действительности, он готов доказывать это в суде.
- У нас и так доверие к власти с каждым днем падает и падает. Принятие закона стало радужной надеждой. Была проделана титаническая работа, тяжелый труд, идти вопреки многим структурам, крупным винодельческим заводам, кому это не надо было. Но все равно закон был принят, хоть какие-то условия малые виноделы получили, толчок к развитию. А это новые рабочие места, качественный продукт, винный туризм. И тут вдруг… Мне непонятно это, очень много вопросов. Есть эмоции, опустошение, боль и горечь от всего этого, - добавил винодел.