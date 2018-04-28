«Все обвинения не соответствуют действительности», - винодел из Новой Одессы будет судиться с налоговиками

Андрей Анкосси Винодел из Новоодесского района Николаевской области Андрей Анкосси, у которого недавно проводились обыска, считает предъявленные ему обвинения такими, которые не соответствуют действительности, и намерен отстаивать свои права в судебном порядке.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как сразу после обысков в частной винодельне на Николаевщине первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан у себя на странице в соцсети Facebook отрапортовал об изъятии более тысячи литров «фальсифицированного белого и красного вина».

- Обыск проводили в мое отсутствие, что тоже считаю нарушением. Вино авторское, оно без консервантов, его вообще нельзя транспортировать, должно храниться при определенной температуре. Я их просил опечатать весь подвал, будем разбираться. Если будет решение конфисковать – конфискуйте. Но на данный момент вино испортится. Я им это написал, но они мне сказали, что у них четкое указание забрать. Вот это меня возмутило больше всего, - рассказал Анкосси.

За несколько дней до этого Президент Украины подписал закон «О внесении некоторые законодательные акты Украины по развитию производства теруарних вин и натуральных медовых напитков», автором которого был народный депутат Украины, николаевец Андрей Вадатурский. Закон значительно упрощал условия ведения бизнеса для малых виноделов, которые изготовляют продукцию из собственного винного материала. В частности он заменил необходимость получения около 140 справок на оформление декларации, кроме того, разрешил предпринимателям не содержать собственную дорогую лабораторию, а пользоваться услугами любой аккредитованной.

- Я могу только предполагать, с чем это все было связано (обыск в винодельне – ПН). Это могут быть и конкуренты, и попытка дискредитировать закон. Тяжело сказать конкретно. Наверное, кому-то было выгодно опорочить этот закон, который действительно прогрессивный. Вроде бы все было замечательно, а тут раз и такая ситуация… Меня еще возмутило, что высокопоставленный чиновник буквально сразу после всего этого рапортует о том, что накрыли какую-то чуть ли не подпольную винодельню. Но я абсолютно публичный человек, участвовал в выставках, побеждал, никогда ни от кого не прятался. То, что вино фальсифицировано… мне вообще смешно об этом говорить. Как я мог сфальсифицировать свою продукцию?!

По его мнению, все, что ему вменяют – фальсификация, изготовление продукции в антисанитарны условиях – не соответствует действительности, он готов доказывать это в суде.