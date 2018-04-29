«ExoMars» прислал первые цветные снимки Красной планеты

Зонд «Trace Gas Orbiter» миссии «ExoMars», который отправился для исследования Марса в 2016 году, сделал первые фото Красной планеты с новой орбиты.

Об этом сообщает «Inforesist» с ссылкой на Европейское космическое агентство.

На снимках, сделанных с помощью инструмента CaSSIS, изображен 40-километровый участок Кратера Королева, расположенного в северном полушарии Марса (светлые пятна на краю кратера - это лед).

«Нам было очень приятно видеть, насколько хороша эта картина для освещения», - говорит Антуан Поммерол, член научной команды CaSSIS, которая работает над калибровкой данных. «Это показывает, что CaSSIS может внести важный вклад в изучение циклов двуокиси углерода и воды на Марсе».

Изображения, полученные 15 апреля, собраны из трех снимков, сделанных в разных цветах.

«Мы рады, что, наконец, начнем собирать данные на Марсе с помощью этого феноменального космического корабля», - говорит Хокан Сведем, ученый проекта ЭГО ЕКА. «Испытательные изображения, которые мы видели до сих пор, наверняка установили планку».

Напомним, что NASA показало снимки каньонов в долинах Маринера на Марсе, в которых, в зависимости от сезона, как полагают ученые, периодически проступает жидкая соленая вода.