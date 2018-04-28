«Николаевводоканал» ликвидирует аварию на коллекторе по Лескова - планируется заменить шесть метров трубы

В пятницу, 27 апреля на пересечении улицы Лескова и Даля образовалось пропасть на канализационном коллекторе диаметром 1 тысяча 400 миллиметров.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал» на странице в Facebook.

Отмечается, что свод коллектора разрушился из-за коррозии железобетона. Для ликвидации аварии будет заменено шесть метров трубы.

«Коллектор был проложен более 35 лет назад. Максимальный срок эксплуатации железобетона - 25 лет. Пропасть произошло на аварийном участке длиной 500 метров. Стоимость замены коллектора - 20 миллионов 322 тысячи гривен. Реконструкция сетей не заложена в тариф на водоотведение. Деньги на реконструкцию - компетенция депутатов городского совета», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пропасть на этом участке коллектора случаются не впервые, в связи с чем жители ежедневно подвергаются смертельной опасности просто выходя из дома.

Напомним, что «Николаевводоканал» ликвидировал аварию на коллекторе по улице Космонавтов раньше запланированного.