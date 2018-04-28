Олигарх Коломойский проиграл «Нафтогазу» суд в Лондоне по делу «Укранафты»

В четверг, 26 апреля Лондонский международный арбитражный суд принял решение в споре по иску миноритарных акционеров ПАО «Укрнафты» против «Нафтогаза».

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаз Украина» в Facebook.

«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерной соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению «Укрнафты» не подлежат исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины», - сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Отмечается, что не подлежит исполнению часть статьи 9 Акционерного соглашения, которая предусматривает, что шесть членов Наблюдательного совета «Укрнафты» избираются из числа кандидатов, предложенных «Нафтогазом».

«Председатель правления «Укрнафты» и другие пять членов Наблюдательного совета «Укрнафты» - из числа кандидатов, предложенных компаниями И. Коломойского, которые являются миноритарными акционерами «Укрнафты», - отметили в пресс-службе.

Суд постановил, что в целом Акционерное соглашение является действительным, хотя ключевые ее положения относительно корпоративного управления «Укрнафты» не подлежат исполнению.

Напомним, ранее НАБУ начало расследование долга Коломойского перед «Укрнафтой».

В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иску к Украине составляют 4,7 миллиарда долларов США.