Известный украинский писатель рассказал, почему его нет в соцсетях: «Они бы поглощали мое время»

Украинский писатель Юрий Андрухович обходится без соцсетей – он считает, что общения ему и так хватает.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

- Начнем с того, что у меня достаточно много общения без них, и Facebook бы поглощал где-то какое-то мое время, какие-то мои усилия… Кроме того, в свое время, когда Facebook только возникал, появлялись первые пользователи, я им не интересовался – не заинтересовался и впоследствии. А присоединяться потом, на позднем этапе, мне уже кажется просто неинтересным – и, возможно, излишним… Меня нет в соцсетях – но, несмотря на то, я существую, - сказал Андрухович.

По его словам, он «косвенным образом» следит за соцсетями.

- Но я нахожусь в обществе людей, постоянно являющихся фейсбучными активными пользователями. Я слышу, как они обмениваются каким новостями, сплетнями – и принимаю в этом участие также, узнаю какие-то детали, подробности, - говорит писатель.

Напомним,