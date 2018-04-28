«Мы в плену»: около 200 украинских туристов более суток не могут вылететь из Египта

Около 200 украинских туристов уже больше суток не могут вылететь из аэропорта египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает Анна Сало в Facebook.

«Мы в египетском плену! Уже почти сутки не можем вернуться домой, рейс Шарм Эль-Шейх, авиакомпания YanAir! Никто никакой информации не предоставляет. Нас до 200 человек, из них 45 детей. Все голодные и очень замерзли! Дети плачут, а всем безразлично, и мы в безвыходной ситуации!» - пишет Анна.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии «112 Украина» сообщил, что за застрявшими туристами из Украины отправили самолет, который должен прибыть в Шарм-эль-Шейх сегодня после обеда.

Представитель МИД заявил, что у львовского аэропорта, куда должны вернуться туристы, не было возможности принять самолет, заказанный туркомпанией. Также Кирилич добавил, что на данный момент украинцы ожидают своего вылета в отелях.

Напомним, что в 2016 году третьи сутки почти 100 украинских туристов находились в транзитной зоне аэропорта города Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов и не могли вернуться в Украину из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.