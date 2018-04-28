Посольство США купило 44 автомобиля для спецназа украинской полиции

Посольство США в Украине купило 44 служебных автомобиля для спецподразделения КОРД украинской полиции и групп тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Украины.

Об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook.

В Киеве посол Мари Йованович посетила церемонию выпуска офицеров спецподразделения КОРД и приняла участие в передаче транспортных средств Национальной полиции Украины. Автомобили купили для обеспечения быстрого и эффективного реагирования во время проведения специальных операций и для обучения.

«Это событие отметило еще одну строчку в нашем совместном проекте с Национальной полицией Украины – создании спецподразделений КОРД в еще двух областях – Виннице и Чернигове», - сообщили в посольстве.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев, как передает департамент коммуникации его ведомства, обещает, что для полиции купят винтовки и автоматы из Европы.

- Сейчас мы ждем поставку 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться, прежде всего, полиция спецназа и патрульная полиция. Мы берем это обязательство на себя, и до конца года мы его выполним, - сказал глава Нацполиции.

Напомним, что в ноябре 2017 года депутаты Николаевского горсовета не помогли полиции приобрести транспорт для КОРДа.