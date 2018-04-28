В Первомайске встретили украинских военнослужащих, прибывших из зоны проведения АТО

В пятницу, 26 апреля Первомайск встречал военнослужащих воинской части А2227, прибывших из зоны проведения АТО на Востоке Украины на постоянную дислокацию.

Об этом сообщает исполком Первомайского горсовета.

Почти три года в зоне боевых действий, без ротации и отдыха, защитники ежедневно рисковали жизнью, прошли нелегкий путь, с честью и достоинством выполнили все поставленные задачи.

«За эти годы за самоотверженное выполнение служебных обязанностей около 2 тысяч государственных наград различных уровней получили военные воинской части А2227. Первомайск искренне благодарен украинским воинам за нетленный подвиг! Низко кланяемся нашим защитникам за возможность жить под мирным небом!» - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 апреля прошлого года, волонтеры, друзья и родственники бойцов Национальной гвардии Украины встретили своих героев, прибывших из зоны проведения Антитеррористической операции.