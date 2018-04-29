«Он реально хорош», - немецкие рокеры о том, как николаевец исполнил кавер на их песню

Немецкие рок-музыканты из группы «Halloween» были удивлены, насколько классно николаевец Антон Артамонов перепел их песню «Forever And One».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В 2014 году николаевскому рокеру Антону Артамонову на популярном вокальном шоу «Х-фактор» аплодировали стоя, а судьи не скрывали эмоций и поставили четыре «Да!» на кастинге.

Спустя три с половиной года ролик с выступлением Антона просмотрели музыканты из «Helloween», которых журнал «Максим» пригласил поучаствовать в своем видеосалоне. Им показали кавер-версии их хитов, в том числе и в ролик с Артамоновым. Оказалось, что немцам знакомо выступление николаевца и они в восторге от него.

«Это ох*ительно, он реально хорош, абсолютно», «Класс», «Он исполняет свою собственную версию. Очень круто», «Нам тоже надо такой трюк с микрофонной стойкой изобразить», – говорили артисты во время просмотра выступления николаевца на кастинге «Х-фактор».

Напомним, что ранее музыкант Мирослав Кувалдин заявил, что сейчас происходит Ренессанс украинской музыки.