В Украине и части европейских стран из-за сбоя не работает мессенджер Telegram

В ночь на воскресенье, 29 апреля, в популярном мессенджере Telegram произошел сбой в работе.

Об этом в Twitter сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Так, пользователи не могут отправлять сообщения и обновлять приложение.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов. Приносим извинения за неудобства», - написал он.

По информации сервиса Downdetector, проблемы с подключением возникли у 38% пользователей, с трудностями при отправке и получении сообщений столкнулись 37%, а о неудавшейся авторизации сообщили 23% юзеров.

Отметим, что на проблемы в работе мессенджера жалуются жители Украины, Турции, Германии, Индии, Польши, Нидерландов и России.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в России суд постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram. А позднее Роскомнадзор вместе с Telegram заблокировал для россиян ряд сервисов Google.