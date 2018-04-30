На Николаевщине нашли и уничтожили минометную мину времён прошлых войн

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В Николаевской области спасатели уничтожили минометную мину калибром 120 миллиметров.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В пятницу, 27 апреля, на улице школьная в селе Украинка Витовского района мужчина нашел минометную мину калибром 120 миллиметров времен прошлых войн. На следующий день группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, путем контролируемого подрыва, уничтожила её. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве прохожие нашли артиллерийский снаряд и минометную мину.

Людмила Жерновская

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русскийобщество