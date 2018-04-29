Одесский апелляционный суд рассмотрит жалобы Ентина и Солтыса на решение по восстановлению мэра Николаева Сенкевича в должности

Солтыс, Ентин Одесский апелляционный административный суд рассмотрит апелляционные жалобы на решение суда о восстановлении в должности городского главы Николаева Александра Сенкевича, поданые депутатами Владиславом Ентиным и Олегом Солтысом.

Об этом сообщается на сайте Судебная власть Украины.

Так, истцы требуют признать противоправным и отменить решение Центрального районного суда Николаева.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.

Ранее сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатом горсовета Владиславом Ентиным апелляционная жалоба на его восстановление в должности - это всего лишь «личные обиды» депутата.

Также ранее сообщалось, что внефракционному депутату Николаевского горсовета Сергею Исакову, который избирался от партии «Самопомощь», отказали в удовлетворении одной из его апелляционных жалоб на решение суда о восстановлении в должности городского главы Николаева Александра Сенкевича.