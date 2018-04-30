Европейское космическое агенство создало трёхмерную карту Млечного пути с 1,7 миллиардами звёзд

Европейское космическое агентство опубликовало трехмерную карту, на которой отмечены данные о положении, движении и особенностях почти 1,7 миллиарда звезд, лежащих в пределах галактики Млечный Путь.

Об этом сообщает Вокруг света.

Карту составили на основе данных, собранных космическим телескопом Gaia. Она обладает высоким уровнем детализации — учитывает точное расстояние между светилами, параметры движения звезд, их яркость, цвет, спектральный состав и многое другое, однако из 1,7 миллиарда звезд подробно описано пока около одного миллиарда.

Отмечается, что с помощью телескопа Gaia астрономам удалось собрать большое количество информации о 14 099 астероидах, находящихся в пределах и окрестностях Солнечной системы. ЕКА описала орбиты 200 самых крупных астероидов и выпустила анимационное видео.

Ранее сообщалось, что зонд «Trace Gas Orbiter» миссии «ExoMars», который отправился для исследования Марса в 2016 году, сделал первые фото Красной планеты с новой орбиты.