В Коблево местные предприниматели провели субботник перед открытием туристического сезона

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В субботу, 28  апреля в Коблево в рамках подготовки курорта к открытию туристического сезона убрали прилежащие к базам отдыха территории, часть пляжа, а также территории въезда в курортную зону, район Стеллы Коблево.

Об этом сообщает KOBLEVONEWS.

Так, инициатором субботника выступило «Сообщество предпринимателей Коблево» во главе с Олегом Бозом, а  сельский совет согласился вывезти весь собранный мусор. В 9:00 более 40 человек приступили к уборке, а уже через час после начала работы трактор от сельского совета пустился в первый круг сбора мешков с мусором. 

В перерыве между работой глава cообщества, рассказал, что ожидал большего наплыва предпринимателей и их представителей, однако и пришедших, хватило для того, чтобы по итогу субботника собрать и вывезти 12 тонн мусора. 

- Очень благодарен тем коллегам, которые поддержали нашу инициативу и приехали сегодня сюда, чтобы убраться возле своих ресторанов , отелей и баз отдыха.От меня лично и от Сообщества — огромное спасибо. Я искренне рад, что несмотря на всякого рода толки и разногласия, поддержание чистоты того места, где мы все работаем оказалось выше. Надеюсь, что следующий субботник, который мы планируем провести в 20-ых числах мая, будет еще эффективнее. Может к тому времени у тех, предпринимателей, которые сегодня проигнорировали наше приглашение, появится больше сознательности, — сказал Боз.

Отмечается, что в субботнике принимали участие владельцы и представители следующих баз отдыха и ресторанов курорта:

  • База «Кристал» 
  • База «Атлантик»
  • Ночной клуб «БРАЗИЛ» 
  • Ресторан «Бора Бора»
  • База «Голубая Лагуна» 
  • База «Лазурный берег 2»
  • База «Лазурный берег 4»
  • База «Лазурный берег 5»
  • Кемпинг «Хуторок»
  • Отель «White House»
  • Отель»Днестр»
  • Супермаркеты «Моя Краина»
  • База «Стругураш-4»
  • Гостиничный комплекс «Эдем» 
  • Туристический комплекс «Дача»
  • База «Магнолия» 
  • Отель «Лазурный»
  • База «Аркадия-П»
  • База «Дельфин»
  • База «Прикарпатье» 
  • База «Орбита» и Аквапарк Коблево
  • Дельфинарий «Немо»
  • Пиццерия «Парус»
  • База «Оазис»

Также отмечается, что активные участники субботника помимо уборки своей территории захватили, также ту территорию, которая убирается их хозяевами вне туристического сезона крайне редко: Клуб «Аква», главный выход на пляж, пляж «Мама-Пляж», Пляжная аллея.

 

В то же время больших усилий заняла очистка ливневки по Пляжной аллее, принадлежащей председателю Ассоциации баз отдыха Татьяне Квасняк. Команда выразила надежду на то, что представители Ассоциации примут участие в следующем субботнике совместно с другими предпринимателями, в этот раз пропустившими первый этап подготовки курорта к встречи с туристами.

Людмила Жерновская

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