В Коблево местные предприниматели провели субботник перед открытием туристического сезона

В субботу, 28 апреля в Коблево в рамках подготовки курорта к открытию туристического сезона убрали прилежащие к базам отдыха территории, часть пляжа, а также территории въезда в курортную зону, район Стеллы Коблево.

Об этом сообщает KOBLEVONEWS.

Так, инициатором субботника выступило «Сообщество предпринимателей Коблево» во главе с Олегом Бозом, а сельский совет согласился вывезти весь собранный мусор. В 9:00 более 40 человек приступили к уборке, а уже через час после начала работы трактор от сельского совета пустился в первый круг сбора мешков с мусором.

В перерыве между работой глава cообщества, рассказал, что ожидал большего наплыва предпринимателей и их представителей, однако и пришедших, хватило для того, чтобы по итогу субботника собрать и вывезти 12 тонн мусора.

- Очень благодарен тем коллегам, которые поддержали нашу инициативу и приехали сегодня сюда, чтобы убраться возле своих ресторанов , отелей и баз отдыха.От меня лично и от Сообщества — огромное спасибо. Я искренне рад, что несмотря на всякого рода толки и разногласия, поддержание чистоты того места, где мы все работаем оказалось выше. Надеюсь, что следующий субботник, который мы планируем провести в 20-ых числах мая, будет еще эффективнее. Может к тому времени у тех, предпринимателей, которые сегодня проигнорировали наше приглашение, появится больше сознательности, — сказал Боз.

Отмечается, что в субботнике принимали участие владельцы и представители следующих баз отдыха и ресторанов курорта:

База «Кристал»

База «Атлантик»

Ночной клуб «БРАЗИЛ»

Ресторан «Бора Бора»

База «Голубая Лагуна»

База «Лазурный берег 2»

База «Лазурный берег 4»

База «Лазурный берег 5»

Кемпинг «Хуторок»

Отель «White House»

Отель»Днестр»

Супермаркеты «Моя Краина»

База «Стругураш-4»

Гостиничный комплекс «Эдем»

Туристический комплекс «Дача»

База «Магнолия»

Отель «Лазурный»

База «Аркадия-П»

База «Дельфин»

База «Прикарпатье»

База «Орбита» и Аквапарк Коблево

Дельфинарий «Немо»

Пиццерия «Парус»

База «Оазис»

Также отмечается, что активные участники субботника помимо уборки своей территории захватили, также ту территорию, которая убирается их хозяевами вне туристического сезона крайне редко: Клуб «Аква», главный выход на пляж, пляж «Мама-Пляж», Пляжная аллея.

В то же время больших усилий заняла очистка ливневки по Пляжной аллее, принадлежащей председателю Ассоциации баз отдыха Татьяне Квасняк. Команда выразила надежду на то, что представители Ассоциации примут участие в следующем субботнике совместно с другими предпринимателями, в этот раз пропустившими первый этап подготовки курорта к встречи с туристами.