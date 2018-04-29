В Коблево местные предприниматели провели субботник перед открытием туристического сезона

В субботу, 28 апреля в Коблево в рамках подготовки курорта к открытию туристического сезона убрали прилежащие к базам отдыха территории, часть пляжа, а также территории въезда в курортную зону, район Стеллы Коблево.
Об этом сообщает KOBLEVONEWS.
Так, инициатором субботника выступило «Сообщество предпринимателей Коблево» во главе с Олегом Бозом, а сельский совет согласился вывезти весь собранный мусор. В 9:00 более 40 человек приступили к уборке, а уже через час после начала работы трактор от сельского совета пустился в первый круг сбора мешков с мусором.
В перерыве между работой глава cообщества, рассказал, что ожидал большего наплыва предпринимателей и их представителей, однако и пришедших, хватило для того, чтобы по итогу субботника собрать и вывезти 12 тонн мусора.
- Очень благодарен тем коллегам, которые поддержали нашу инициативу и приехали сегодня сюда, чтобы убраться возле своих ресторанов , отелей и баз отдыха.От меня лично и от Сообщества — огромное спасибо. Я искренне рад, что несмотря на всякого рода толки и разногласия, поддержание чистоты того места, где мы все работаем оказалось выше. Надеюсь, что следующий субботник, который мы планируем провести в 20-ых числах мая, будет еще эффективнее. Может к тому времени у тех, предпринимателей, которые сегодня проигнорировали наше приглашение, появится больше сознательности, — сказал Боз.
Отмечается, что в субботнике принимали участие владельцы и представители следующих баз отдыха и ресторанов курорта:
- База «Кристал»
- База «Атлантик»
- Ночной клуб «БРАЗИЛ»
- Ресторан «Бора Бора»
- База «Голубая Лагуна»
- База «Лазурный берег 2»
- База «Лазурный берег 4»
- База «Лазурный берег 5»
- Кемпинг «Хуторок»
- Отель «White House»
- Отель»Днестр»
- Супермаркеты «Моя Краина»
- База «Стругураш-4»
- Гостиничный комплекс «Эдем»
- Туристический комплекс «Дача»
- База «Магнолия»
- Отель «Лазурный»
- База «Аркадия-П»
- База «Дельфин»
- База «Прикарпатье»
- База «Орбита» и Аквапарк Коблево
- Дельфинарий «Немо»
- Пиццерия «Парус»
- База «Оазис»
Также отмечается, что активные участники субботника помимо уборки своей территории захватили, также ту территорию, которая убирается их хозяевами вне туристического сезона крайне редко: Клуб «Аква», главный выход на пляж, пляж «Мама-Пляж», Пляжная аллея.
В то же время больших усилий заняла очистка ливневки по Пляжной аллее, принадлежащей председателю Ассоциации баз отдыха Татьяне Квасняк. Команда выразила надежду на то, что представители Ассоциации примут участие в следующем субботнике совместно с другими предпринимателями, в этот раз пропустившими первый этап подготовки курорта к встречи с туристами.