«Помогите спасти моим детям отца»: Жительница Николаевщины просит помочь её мужу в борьбе с анемией

Жителю Николаевщины Леониду Андриевскому необходима помощь в сборе средств на лечение апластической анемии в израильской клинике.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила его жена.

У 39-летнего мужчины диагностировали анемию и теперь он нуждается в дорогостоящем лечении.

«Нам согласны оказать помощь международные специалисты израильской клиники Ассута Комплекс. На данном этапе нам рекомендуется провести дистанционное консультирование Доктора Илья Киршнер, который согласен будет принять нас на лечение у себя в клинике. Но стоимость данной консультации не подъёмная для нашей семьи, поэтому прошу Всех не безразличных людей о помощи, помогите нам собрать деньги, чтобы спасти мне дорогого мужа, моим детям отца!» - говорится в сообщении.

Пожертвования можно перечислить на карту ПБ на имя жены - Виктории Андриевской: 4149499647650744.