В мэрии Николаева подумывают принять по новой зонинг без учета спорных зон, иначе: «Инвесторы не придут»

Андрей Цымбал В департаменте архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета считают целесообразным утвердить новый зонинг с исключением спорных зон, таких как урочища Маяк, Леваневцев. Окончательное решение – за депутатами.

Об этом в эфире телеканала «Март» рассказал главный архитектор города Андрей Цымбал.

- Принять зонинг для части территорий. То есть, фактически мы не корректируем существующий зонинг, принимаем его же только без спорных зон, - сказал он.

При этом он ответил, что в данном случае не понадобится проходить заново всю процедуру, так как она уже была пройдена, но не завершена. Остается – принятие соответствующего решения городским советом.

По словам Цымбала, еще один вариант выхода из сложившейся ситуации – разработка детальных планов. Но это очень затратно и требует долгой согласовательной процедуры. Хотя уже в текущем году несколько таких детальных планов планируют завершить.

- Но и это не решает проблему глобально, - отметил Цымбал. – Выход же из этого положения надо искать, потому что без зонинга невозможно вести новое строительство за исключением индивидуальных жилых домов. Мы выдаем строительные паспорта на небольшие дома. А все инвестиционное строительство стоит. Все города сейчас ищут инвесторов, интересные проекты, мы просто на их фоне теряем всякую конкуренцию. Инвестор не придет.

Напомним, ранее сообщалось, что Одесский апелляционный административный суд оставил без изменений постановление Николаевского окружного административного суда, которым признан незаконным план зонирования территории Николаева. Из-за чего Николаевский городской совет с 30 января не мог передавать землю в пользование или собственность.