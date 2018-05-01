«Настя – настоящий борец и очень хочет жить»: Жительнице Николаева требуется помощь в борьбе с лимфомой

Жительнице Николаева 25-летней Макаренко Анастасии необходима помощь в сборе средств для лечения крупноклеточной Неходжскинской лимфомы. На данный момент девушке назначили лечение, на которое нужно собрать 38 000 долларов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил ее друг.

В сентябре 2017 года после трех месяцев обследования и трех операций у Анастасии диагностировали Т-клеточную анапластическую крупноклеточную Неходжскинскую лимфому. Основная опухоль находится в средостении и из-за её неудачного расположения хирургическим путем избавится от опухоли не получилось.

«Было пройдено 2 курса химиотерапии , после которых обследование показало, что опухоль уменьшилась почти в два раза, поэтому лечение продолжали по той же схеме, надеясь на отличный результат. С сентябре 2017 года по март 2018 года было пройдено 8 курсов химиотерапии. После 7 месяцев борьбы за жизнь было сделано котрольное ПЭТ КТ обследование, которое показало, что химиотерапия не дала нужного результата, опухоль не реагирует на неё и только прогрессирует . Опухоль увеличилась еще на 40 % . Вся коварность этого вида лимфомы в том, что она очень агрессивная и быстро растет, поэтому необходимо срочно начинать лечение», - идется в сообщении.

Cбор на 4 курс химиотерапии с дорогостоящими препаратами брентуксимаб+бендамустин. Сумма сбора: 38 000 долларов (приблизительно 988 000 грн). Помощь можно перечислить на карту на имя мамы Насти - Макаренко Натальи Алексеевны:

4731 2191 0945 2171 (грн) Получатель: Макаренко Н. А.

5168 7427 1376 8772 (рубли) Получатель: Макаренко Н. А.

5168 7427 1376 7717 (доллары) Получатель: Макаренко Н. А.

WebMoney:

Доллары: Z149550996816.

Гривны: U385689139695.

Телефон для связи с мамой Насти:0671457045 ( Наталья Алексеевна).