В Украине есть восемь бывших монастырей, которые превратили в тюрьмы и колонии

В Украине есть восемь бывших монастырей, австрийская и советская власть превратила в тюрьмы и колонии. В кельях, где раньше жили монахи, разместили заключенных. А в некоторых тюрьмах советская власть устраивала расстрелы, пишет Gazeta.ua.

При независимой Украине бывшие монастыри не изменили своей судьбы и продолжают быть тюрьмами.

Самым известным из них является здание монастыря бригидок во Львове на ул. Городоцкой. Построенный в 1614 году для девушек из благородных семей. Во внутреннем дворе монастыря находился костел-часовня Святого Апостола Петра с алтарем в стиле барокко. В 1782 году австрийская власть ликвидировала монастырь и за 4 года его переоборудовали под тюрьму. В народе получила название «Тюрьма Бригидки». Во время польской власти в 1918-1939 годах, это была одна из крупнейших тюрем страны. Советская власть продолжила использовать здание как тюрьму №4. В подвале тюрьмы расстреливали заключенных, получивших смертный приговор. Сегодня следственный изолятор продолжает работать. Минюст выставил его на продажу - при условии, что новый владелец сведет новый изолятор на базе Лычаковского исправительного центра №30.

Монастырь ордена бернардинцев возведен на левом берегу Буга в 1604-1619 годах. Сегодня это поселок Жвирка, Сокалського района Львовщины. Монастырь оборонного типа за всю историю своего существования ни разу не был захвачен силой. В 1951 году, когда Сокальщина стала советской, монастырь превратили в Дом инвалидов, а в 1958 году открыли исправительную колонию максимального уровня безопасности. В 2012 году костел четвертый раз сгорел. С 612 заключенных никто не пострадал. Но здание сегодня стоит пустое и в аварийном состоянии. В декабре прошлого года последние узники покинули колонию. Осталась только охрана. Местные власти просят отдать территорию тюрьмы им, чтобы сюда смог зайти инвестор. Также предлагают отдать остатки монастыря церкви.

Монастырь бернардинцев, где сейчас находится Замковая исправительная колония №58 расположено в райцентре Изяслав, Хмельницкая область. Он был основан в 1602 году князем Янушем Заславским, представителем младшей ветви князей Острожских. Построен над рекой Горынь, обведен оборонной каменной стеной. В монастыре была портретная галерея и библиотека с 5 тыс. томов и древних рукописей. В 1921 году монастырь закрыли большевики. Разместили детскую трудовую колонию на 200 подростков, которая просуществовала до 1960 году. Перестроили ее в колонию строгого режима, а с 2003 года - для пожизненных заключенных.

Преображенский Куряжский монастырь построили на базе двух церквей в современном селе Подбирцы, что в 10 км от Харькова в 17 веке. После 1917 года монастырь использовали для размещения детского дома. В 1926 году сюда из Полтавы сюда переехала детская колония во главе с педагогом Антоном Макаренко. В настоящее время это специальная воспитательная колония для содержания несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.

Монастырь бернардинцев, построенный в 1630-1683 годах на холме Сторожисько на окраине райцентра Бережаны, Тернопольская область. Центральное сооружение монастыря храм Святого Николая с пристроенными к нему кельями, сначала имел аскетический вид. А во время окончания строительства приобрел черты позднего барокко. Колония для несовершеннолетних здесь появилась в 1947 году. Сначала действовала, как детская воспитательная колония для беспризорных детей-сирот, родители которых погибли в годы войны. С 1956 года перепрофилировали на специальное профессионально-техническое училище несовершеннолетних правонарушителей. С 1993 года в колонии отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные за нетяжкие преступления. Общеобразовательная школа при колонии имеет 6 классов, работает профессионально-техническое училище.

В селе Гамалеевка, Шотскинського района Сумской области, гетман Иван Скоропадский и его жена Анастасия дали деньги на храм священномученика Харлампия. На его базе открылся в 1702 году женский монастырь. В 1733 году монастырь был преобразован в мужской. Монастырь закрыли 1921 году, далее здесь был дом престарелых, клуб и зернохранилище колхоза «40 лет КПУ». В здесь организовали исправительно-трудовую учреждение усиленного режима. В 2011 году церковь отдали под женский Харлампиевский монастырь УПЦ (МП).

Возведенный в 1742-1746 годах монастырь капуцинов в 1945 году советская власть превратила в дом для детей-сирот. Находится в селе Мариямполь, Галицкого района, Ивано-Франковской области. Украинская власть в 2000 году создала на его базе колонию минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин. Но это не первая смена - В 1790 году монастырь капуцинов ликвидировала австрийская власть. Здания отдано в собственность общины сестер милосердия святого Викентия де Поля.

Монастырь в селе Домница, Менского района Черниговской области построили конце XVII в. неподалеку от села марта на берегу реки Думница. В 20-х годах советская власть организовала здесь детский дом для детей-инвалидов. После войны на территории монастыря были размещены туберкулезный диспансер. С 1983 сюда начали переводить заключенных, твердо вставших на путь исправления. В 1995 году в церкви Параскевы Пятницы начал функционировать мужской Домницкий монастырь Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ (МП).