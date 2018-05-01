На Днепропетровщине спасли кошку, которая целую неделю просидела на дереве

В Днепропетровской области целую неделю с дерева пытались снять застрявшую там кошку. Но, когда к животному приблизился кран, оно сломя голову полезло вниз. Кошку удалось поймать и отвезти к ветеринарам, передает ТСН.

Мяуканье услышали еще неделю назад. Все это время до кошки пытались залезть, выманить валерьянкой и даже вызвали спасателей. Но перепуганная животное только еще выше залезала на дерево.

В конце концов, к истощенной кошке вызвали кран-подъемник. Однако, как только люлька крана приблизилась к животному, кошка стремглав сбежала вниз. Перепуганную, но живую ее отвезли под наблюдение ветеринаров.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Индийском океане спасли поляка, который семь месяцев дрейфовал в лодке с кошкой.