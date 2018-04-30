В Москве несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против запрета Telegram ОНЛАЙН

Фото: Twitter/@Kira_Yarmysh В Москве в понедельник, 30 апреля, на проспекте Сахарова проходит акция протеста против запрета в России мессенджера Telegram.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек. По данным активистов, участие в митинге на данный момент приняли более трех тысяч человек. Людей принесли флаги и плакаты в защиту Telegram и против Роскомнадзора.

Митинг организовали активисты незарегистрированной в России Либертарианской партии.

«Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу»- говорится в заявлении организаторов. В нем на митинг призывают всех, кто выступает за «свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс».

Акцию поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

«Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы» - написал он.

В поддержку акции высказался также оппозиционер Алексей Навальный. Он сам пришел на митинг и выступил перед собравшимися.

На митинг пришёл Навальный. Полиция воспользовалась моментом и напомнила ему, что его митинг 5 мая не согласован. Ну а тем временем митинг «За свободу интернета» начался. На него пришли более 3 тысяч человек pic.twitter.com/J3QizpgRvH — Лентач (@oldLentach) 30 апреля 2018 г.

Напомним, 13 апреля суд в Москве постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram в России из-за того, что он не передал ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор в попытках ограничить доступ к Telegram потребовал от провайдеров заблокировать несколько миллионов IP-адресов, в том числе на платформах Amazon и Google. Это привело к сбоям в работе ряда сайтов и интернет-сервисов, действия Роскомнадзора подвергли критике ведущие российские IT-компании, ряд политиков и общественных деятелей. Telegram у большинства пользователей в России по-прежнему работает.