«Долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», - Порошенко о поставка «Javelin»

Президент Петр Порошенко подтвердил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin уже прибыли в Украину.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Приветствую живой интерес — и в Украине, и за ее пределами — к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии», — написал Порошенко.

Президент также выразил искреннюю благодарность Дональду Трампу за решение «в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии».

«Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность — он продемонстрировал лидерство и важный пример», – добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран «Большой семерки» (G7): «цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти».

Напомним, Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение Украине $500 миллионов помощи и летальное оружие.

Отметим, бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес удивился тому, что Украина просит летальное оружие у партнеров и при этом продает современное вооружение собственного производства.