На Николаевщине пиротехники уничтожили 62 артснаряда прошлых войн

В понедельник, 30 апреля, в Николаевской области группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения путем контролируемого подрыва уничтожила 62 боеприпаса времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 29 апреля во время проведения земляных работ на территории частного домовладения в селе Половинки Николаевского района обнаружили артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен прошлых войн. При дополнительном обследовании местности, группа пиротехнических работ нашла еще 60 артиллерийских снарядов калибром 76 мм и два артснаряда калибром 78 мм. Все боеприпасы транспортировали на полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее на Николаевщине пиротехники уничтожили 40 боеприпасов.