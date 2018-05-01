Радикально укрепить ВСУ смогут только реформы, а не «Javelin», - экс-чиновник Пентагона

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

Возможности украинской армии радикально смогут изменить не Javelin, а реформы структуры командования.

Об этом заявил экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, передает Голос Америки.

«Наконец Украина получила Javelin. На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрерывной агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней», - сказал эксперт.

Он добавил, что «Javelin» является полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии.

«Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие также потребует немедленного внимания», - пояснил эксперт.

Кроме этого, по словам Карпентера, в долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие.

С оценкой эксперта согласился и Люк Коффи, директор Центра исследований внешней политики в консервативной Heritage Foundation.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество