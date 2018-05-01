Радикально укрепить ВСУ смогут только реформы, а не «Javelin», - экс-чиновник Пентагона

Возможности украинской армии радикально смогут изменить не Javelin, а реформы структуры командования.

Об этом заявил экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, передает Голос Америки.

«Наконец Украина получила Javelin. На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрерывной агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней», - сказал эксперт.

Он добавил, что «Javelin» является полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии.

«Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие также потребует немедленного внимания», - пояснил эксперт.

Кроме этого, по словам Карпентера, в долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие.

Finally Ukraine gets Javelin anti-tank missiles. On a moral, political, tactical, and strategic level this is the right decision and will help Ukraine defend against Russia's unyielding war of aggression, which has claimed over 10,000 lives. <THREAD> https://t.co/ytjPAOp019 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 30 апреля 2018 г.

С оценкой эксперта согласился и Люк Коффи, директор Центра исследований внешней политики в консервативной Heritage Foundation.

Great thread. I agree 100%: Javelin isn’t a game changer but should be one important piece of a larger and comprehensive strategy. https://t.co/NwjIhYaZrL — Luke Coffey (@LukeDCoffey) 30 апреля 2018 г.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.