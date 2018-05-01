КНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах

Во вторник, 1 мая, Северная и Южная Корея начали демонтировать громкоговорители, которые десятилетиями транслировали пропаганду на укрепленной границе между странами.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на Reuters.

Так, лидеры стран достигли согласия относительно демонтажа громкоговорителей на исторической прошлой неделе. Данное решение стало первым практическим шагом на пути к примирению между странами.

Отметим, что остановить трансляцию пропаганды обе Кореи договорились еще в 2004 году, однако после ядерных испытаний Пхеньяна два года назад снова заработали громкоговорители.Южная Корея транслировала новости, песни популярных корейских исполнителей и критику режима КНДР. Северная Корея, в свою очередь, критиковала правительство в Сеуле и восхваляла свою социалистическую систему.

Ранее сообщалось, что 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.