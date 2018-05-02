На украинской границе с Венгрией в авто обнаружили ребёнка, которого пытались незаконно вывезти

Фото: из интернета Во вторник, 1 мая, в пункте пропуска «Лужники» на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда нашли в автомобиле спрятанного под вещами ребёнка.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

В ходе проведения углубленного осмотра автомобиля «Фольксваген», в которым находилось пять человек, пограничники обнаружили 5-летнюю девочку, которая была накрыта одеялом и сумкой с вещами. При себе у нее был биометрический паспорт гражданки Украины.

Отмечается, что фамилия ребенка не совпадала с фамилией мужчины, назвавшейся ее отцом. К тому же, никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу от матери не было. Также не было свидетельства о рождении ребенка, которое могло бы подтвердить отцовство.

О данном факте пограничники проинформировали представителей Национальной полиции и сейчас выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине почти 100 тысячам должников по выплате алиментов запрещен выезд за границу.