Совет прокуроров отказал троим кандидатам в должности руководителя Баштанской прокуратуры

Заседание Совета прокуроров Украины Совет прокуроров Украины отказал троим кандидатам во внесении рекомендации о занятии должности руководителя Баштанской местной прокуратуры.

Об этом говорится в соответствующем решении СПУ от 19 апреля.

Согласно решению, отказ от Совета прокуроров получили прокуроры Олег Бондар, Павел Лозицкий и Максим Олефир.

Отметим, что как сообщал в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналист Тарас Леонтян, прокурор Николаевской области Тарас Дунас поддерживал на вакантную еще с декабря 2017 года должность руководителя Баштанской местной прокуратуры кандидатуру Олега Бондара.

В то же время Дунас выступал против назначения на это место Максима Олефира, который самостоятельно предложил свою кандидатуру Совету прокуроров. Также журналист сообщал о вероятной помощи Максиму Олефиру со стороны его влиятельного отца и экс-главы Ленинского райсуда Николаева Николая Олефира.

Напомним, что Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла дисциплинарное производство относительно николаевского прокурора Максима Олефира.

Как известно, ранее Баштанский районный суд по ходатайству адвоката Владимир Тимошина отстранил от уголовного производства по взятке депутату райсовета Александру Береговому прокурора Максима Олефира из-за родства с фигурантом – братом Павлом Олефиром. Адвокат усмотрел в действиях прокурора возможную заинтересованность в уголовном производстве относительно Берегового, а суд согласился с доводами защитника.