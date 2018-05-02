«Мы приняли закон. Что же еще нужно?» - нардеп-николаевец о продолжающихся «маски-шоу» на предприятиях

Андрей Вадатурский Народный депутат Украины, николаевец Андрей Вадатурский задался вопросом, что еще нужно, чтобы в Украине не продолжались «маски-шоу» в исполнении силовиков, ведь уже Верховная Рада приняла закон, ограничивающий их репрессивные функции.

Свое мнение по этому поводу нардеп высказал в комментарии «Преступности.НЕТ», комментируя недавнюю выемку документов на морском терминале «Ника-Тера» с участием полицейского спецназа.

- Картинка для людей не очень понятна, - заявил Вадатурский. – С одной стороны мы говорим о привлекательности, призываем бизнес инвестировать, а с другой стороны мы приняли закон и все равно видим, что это («маски-шоу» - ПН) продолжает происходить. То есть, что же еще нужно для того, чтобы таких вещей не было?

При этом нардеп призвал силовиков быть открытыми и проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы люди могли задать интересующие их вопросы. По его мнению, таким образом нужно возвращать доверие к власти.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

А совсем недавно, 7 апреля текущего года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за усиление данного закона установлением ответственности контролеров за превышение своих полномочий.