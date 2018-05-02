В Николаеве министр инфраструктуры Омелян проводит закрытое совещание с главами РГА и чиновниками

В среду, 2 мая, министр инфраструктуры Владимир Омелян, в рамках визита на Николаевщину, проводит закрытое совещание в Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По информации редакции, в совещании принимают участие главы РГА, руководство ОГА, Службы автодорог и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник главы Николаевской ОГА Алексея Савченко Ярослав Индиков, совещание, которое началось в 12:00 - закрыто для прессы, после его окончания, в 13:30 состоится брифинг Омеляна.

Стоит отметить, что в холле четвертого этажа здания ОГА находятся трое сотрудников полиции. Они отказались назвать причины, по которым там находятся. Также рядом с ними сидел директор городского коммунального предприятия «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян сообщил, что согласно государственной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования на 2018 год» из бюджета Украины на капитальный, текущий средний ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения Николаевской области утверждено финансирование в сумме 657 миллионов 290 тысяч гривен.