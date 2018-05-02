«Нахрена мэру присутствовать?» – Сенкевич и Степанец повздорили из-за аварии коллектора на Лескова

Александр Сенкевич Городской голова Александр Сенкевич и вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец повздорили на тему того, должен ли первый выезжать на подобного рода аварии, которая произошла на улице Лескова, где в жилые дворы текли фекалии, и жители были вынуждены окапываться.

Об этом стало известно в среду, 2 мая во время аппаратного совещания.

Так, в ходе обсуждения ситуации с аварийным коллектором, вице-мэр Юрий Степанец отметил, что генерального директора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко необходимо наказать, так как он «в ответственный момент» ни разу не появился на месте аварии и не следил за процессом по причине пребывания в Австрии - «он уехал 1 мая, а авария произошла 27 апреля».

В свою очередь, мэр Сенкевич сообщил, что ему предлагали выехать на место, однако он не счел это нужным:

- Честно говоря, мне писали: «Ты не хочешь туда приехать на место?». Нет, не хочу. Нахрена я вообще должен там быть, как городской голова? Я что специалист по откачке нечистот? Это наша советская манера: «Сенкевич освобождает место от нечистот» и заглавное фото. Это бред, там должны находиться специалисты, которые занимаются этим конкретным вопросом, это не савок где я стаю с лопатой и выгребаю дерьмо.

При этом он добавил, что с господином Дуденко разберется и выяснит причины отсутствия.

Однако, Степанец был недоволен ответом мэра и сообщил, что было бы лучше если бы Сенкевич все таки присутствовал.

Юрий Степанец - Жалко, что вас там не было. Вы сейчас такое говорите…а представьте, что там люди по колено в дерьме ходили три дня, - прокомментировал он.

- Юрий Борисович (Степанец, - ПН), мы сейчас не говорим, о том, что вы единственный хороший, а все остальные нет. Сейчас этот вопрос выглядит как паника, давайте действовать…, - ответил ему Сенкевич. - Паники уже нет, - добавил вице-мэр.

Также, вице-мэр по земельным вопросам Юрий Андриенко попросил провести расследование, касательно того, что городские службы не хотели никак реагировать на обращения граждан, которые игнорировались из-за праздников.

Подытожив, Сенкевич предложил, чтобы все звонки в колл-центры городских служб записывались, чтобы в дальнейшем можно было проследить, кто и когда жаловался и вычислить тех, кто не отреагировал.

Напомним, что гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что провал канализационного коллектора на улице Лескова невозможно полностью починить и необходимо финансировать полную замену канализации.