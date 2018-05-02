«Потом будет вообще строго», - Ермолаев о самовольной установке батутов в Николаеве

Андрей Ермолаев, директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета рассказал, что после утверждения сессионного решения по списку зон, на которых будет разрешена установка батутов будут ужесточены меры по борьбе с их самовольной установкой.

Об этом он рассказал в своем комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Директор департамента внутреннего финансового контроля сообщил, что для ужесточения мер требуется четко разграничить где можно а где нельзя устанавливать подобные конструкции.

- Потом будет вообще строго. Будем подключать и полицию, и сами будем изымать чтобы их вообще не отдавали. Знаете, очень трудно бороться, когда оно все запрещено. Когда будет конкретно - в этих местах можно, а в этих нельзя, просто будут развязаны больше руки. Кто хочет добросовестно работать - перемещайтесь в утвержденные зоны, - говорит Андрей Ермолаев.

Кроме того, он также пояснил, что изъятые батуты его департамент лично не хранит.

- Мы эти батуты у себя не храним. Это исключительно компетенция полиции, - уточняет директор департамента внутреннего финансового контроля.

Андрей Ермолаев по центру

По его словам, единственным решением проблемы является внедрение системы зонирования, при которой будет проведена четкая грань между разрешенными и запрещенными местами для монтажа таких конструкций.

- Эта проблема постоянной ловли не решится. Это сейчас вроде бы разрабатывается решение сессионное по списку зон, где будут установлены (Батуты, - ПН). Чтобы они были вдали от жилых застроек, чтобы людям не мешали. На сколько я знаю, вот-вот уже будет выноситься на комиссии по промышленности. Администрации свои списки подали. Вот это было бы самое лучшее решение - официальные места. Так можно ездить только одни батуты по городу гонять, - объясняет Андрей Ермолаев.

Он также рассказал, какие штрафные санкции применяются уже сейчас к недобросовестным предпринимателям и что эти меры абсолютно не пугают их.

- На людей 170-340 гривен. На организации - 850-1700. Но их же нельзя каждый раз давать. Один раз оштрафовали, и следующий штраф только через два месяца. По админкодексу так. Поэтому их штрафы и не пугают. Борьба с ветряными мельницами..., - говорит глава департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что ранее в Центральном районе Николаева изъяли незаконно установленный батут и детские машинки.