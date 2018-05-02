«Я недоволен даже своей работой», - министр Омелян ушел от ответа на вопрос о начальнике управления УТБ Николаевщины

Владимир Омелян Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не доволен работой Укртрансбезопасности.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в среду, 2 мая.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, устраивает ли его работа начальника управления Укртрансбезопасности в Николаевской области Сергея Кривошапки, министр заявил, что не доволен работой ведомства в целом.

- Я человек, который легко делегирует полномочия, для меня сейчас ключевой вопрос - найти достойного руководителя Укртрансбезопасности на уровне национальном, и это будет его персональная ответственность за кадровые назначения в городе, - рассказал он.

На уточняющий вопрос о том, что же все-таки он думает о работе Кривошапки, Омелян ответил, что недоволен даже своей работой.

Напомним, что ранее Кривошапка заявил, что два года ставил габаритно-весовые комплексы на Николаевщине в нарушение норм и постановления Кабмина.

Ранее сообщалось, что Омелян 2 мая назначил своего советника Игоря Моляра ответственным за коммуникацию между руководством КП «Николаевский международный аэропорт» и министерством.