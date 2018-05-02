Министр Омелян считает, что не надо искать виновных в разбитых трассах на Николаевщине

Владимир Омелян Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в этом году из государственного бюджета выделили 1 миллиард гривен на дороги в Николаевской области.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в среду, 2 мая.

Так, в ходе закрытого совещания министр совместно с и.о. заместителя председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Александром Харченко и и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславом Бонем обсудил состояние дорог в области.

— Для нас безусловно приоритетными являются дороги Н-11 и Н-14. Мной поставлена задача, чтобы все деньги были использованы в полном объеме, и мы получили по рыночной конкурентной цене качественные автодороги в Николаевской области, — рассказал он.

Стоит отметить, что на многие вопросы журналистов Омелян не ответил, сославшись на будущее совещание, на котором и будут обсуждаться затронутые проблемы. Так, изначально он сказал, что проблема с дорогами в области возникла не за одну ночь и они не должны искать виновных, а должны решать, что с этим делать.

- Я просто напомню, что за день можно сделать 1 километр. Было бы желание, - сказал он.

Тарас Креминь, Александр Харченко, Владимир Омелян, Вячеслав Бонь

Также на вопрос о том, какое покрытие планируют делать при ремонте трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» - асфальтное или бетонное, министр не смог ответить.

Вместе с тем Омелян отказался комментировать выемку документов Генеральной прокуратурой на «Ника-Тере». От вопроса журналиста о том, не противоречат ли эти действия закону о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, министр ушел.

— Я не хочу комментировать этот отдельный случай – я о нем знаю, мы о нем говорили во время моего визита в Николаевский порт. Я надеюсь, что все вопросы, которые есть у ГФС, ГПУ, удастся выяснить, и это не будет содействовать ухудшению ситуации в Николаевском порту, что для меня, как для министра, очень важно, - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко, пребывая с визитом в Николаеве в конце 2016 года обещал, что «в 2017 году только в Николаевской области больше миллиарда будет выделено для того, чтобы строить новые дороги». Из обещанных Порошенко «больше миллиарда» на ремонт дорог Николаевщина в 2017 году получила меньше 700 миллионов.