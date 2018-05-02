В Одессе полиция создала спецгруппу для патрулирования катакомб

В Одессе в рамках подготовки к годовщине трагических событий, произошедших 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, Национальная полиция в составе батальона специального назначения создала спецгруппу для патрулирования катакомб.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Эспрессо».

Протяженность одесских катакомб составляет 3 тысячи километров. Подземелья иногда используются преступниками для укрытия или хранения оружия. Так, один из сторонников русского мира, который в январе устроил перестрелку в центре Одессы, убив двух человек и ранив трех полицейских и прохожего, в катакомбах по собственным домом устроил мастерскую по производству оружия.

В связи с этим в полиции увидели необходимость патрулирования в катакомбах для выявления противоправных действий.

Как рассказал командир спецгруппы, в подготовке силовиков, работающих под землей, акцент делается на психологическую подготовку, поскольку уже через 30 минут "без света начинаются свои психологические процессы". Полицейских учат, как выжить под землей без света, воды и еды в течение нескольких суток. Их форма сшита из специальной ткани, которая удерживает тепло, а бронежилеты сделаны из специального легкого, но надежного сплава.

Привлекли к патрулированию и полицейских собак. Обучение силовики прошли у профессиональных диггеров.

Напомним, на Одесчине в заповеднике экологи обнаружили два бункера контрабандистов.