В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

В Верховной Раде готовы переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Об этом в комментарии LB.ua заявил народный депутат фракции «Народный фронт» и один из авторов проекта Закона о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) Игорь Лапин.

- Целый коллектив народных депутатов из всех демократических фракций парламента подготовили проект закона о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую. Уверен, что каких-то острых споров по этому поводу не будет. Думаю, что уже на предстоящей пленарной неделе мы сможем его принять, если комитет рассмотрит этот законопроект. Тем более, что переименование области вполне логично. В рамках декоммунизации мы переименовали город Днепропетровск. Поэтому нужно переименовать и область, - заявил он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «предложенное название области - Сичеславская - действительно удельной для рассматриваемого историко-географического ареала, соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторически географические и социально-культурные особенности края».

- Переименование Днепропетровской области также объясняется необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», поскольку название области содержит память о Григории Петровского (1878-1958) - партийный, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-33 годов и главного деятеля оталитарного коммунистического режима в Украине. То есть по закону, ее название должно быть изменение, - отмечает авторский коллектив нардепов.

Для части граждан города Днепр названия «Сичеслав» и «Сичеславская» давно закрепилась как местный топоним. В частности, одна из центральных городских улиц и мест отдыха горожан в результате декоммунизации и восстановления украинской топонимики получила название Сичеславская Набережная.

В 2018 году в городах региона прошли общественные слушания по изменению названия Днепропетровской области, которые имели широкое освещение в средствах массовой информации. Переименование области в Сичеславскую поддержал Общественный Совет при Днепровской городском совете, Общественный Совет при Днепропетровской областной государственной администрации, Коалиция из 37 общественных организаций, которые присоединились к инициативе по переименованию области, Общественные обсуждения в городах региона: Кривой Рог, Каменское, Днепр, Желтые Воды, Никополь, Подгородное, Павлоград, Новомосковск, - везде решение общественного актива были положительными.

Инициатива по переименованию области нашла поддержку в местных и общенациональных научных и академических кругах. В Киеве, Днепре и Кривом Роге проект изменения названия области рассматривался и получил поддержку на научных круглых столах с участием историков и краеведов.

Принятие указанного законопроекта будет способствовать восстановлению исторической памяти украинского народа, украинской революции и освободительной борьбы. Также зафиксирует исключительную роль запорожских казаков в заселении области и формирование современной системы городов и сел.

Как известно, 19 мая 2016 года Рада переименовала Днепропетровск в Днепр в рамках закона о декоммунизации. Из названия города убрали упоминание большевистского функционера Григория Петровского.

В отличие от городов, названия областей зафиксированы в Конституции, и чтобы их поменять, нужно пройти длительную процедуру, при этом на финальном этапе понадобится не менее 300 голосов нардепов.