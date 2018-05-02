В Николаеве из-за аварии на коллекторе ограничили водоснабжение в пяти микрорайонах

В Николаеве капитальный ремонт на коллекторе на улице Лескова может продлиться несколько месяцев. На данный момент удалось стабилизировать ситуацию, ввели ограничение водоснабжения в микрорайонах Лески, Намыв, Сухой Фонтан, Пески и Леваневцев.

Об этом стало известно 2 мая на внеочередном заседании комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

- Ситуация крайне критическая, нарушается экологическая безопасность. Наша задача – начать ремонт и заменить коллектор, восстановлению он уже не подлежит. Для этого необходимо выделить большие средства, более 20 миллионов гривен. На данный момент городские власти рассматривают все возможные варианты. Часть средств – 2 миллиона гривен для начала ремонта планируем направить из резервного фонда городского бюджета. Ориентировочно, капитальный ремонт на коллекторе продлится несколько месяцев, однако счет идет на часы и наша первоочередная задача – устранить последствия аварии, от этого зависит безопасность николаевцев и их здоровье, - сказал Александр Сенкевич.

Он поручил руководству ГКП «Николаевводоканал» срочно провести переговоры с поставщиками труб и подрядной организацией для начала ремонтных работ. Как сообщил технический директор «Николаевводоканала» Василий Тельпис, силами предприятия выполнены первоочередные аварийно-восстановительные работы на участке коллектора. Коммунальщики разрыли котлован, устроили временную схему водоотведения. С помощью специализированной техники удалось стабилизировать ситуацию.

- 30 апреля в результате утечки сточных вод состоялось частичное разрушение самотечного канализационного коллектора диаметром 1400 мм. Для того чтобы полностью устранить проблему, необходимо заменить 200 м трубопровода по улице Пролетарской и 500 метров по улице Лескова. На сегодняшний день введен временный режим ограниченного водоснабжения в микрорайонах Лески, Намыв, Сухой Фонтан, Пески, Леваневцев с целью уменьшения объема городских сточных вод. Авария предварительно классифицирована как чрезвычайное происшествие, - отметил Тельпис.

В ходе заседания депутат городского совета Сергей Карцев предложил направить обращение в областную комиссию ТЭБ и ЧС по софинансированию работ по восстановлению коллектора и отметил необходимость срочного проведения санитарной обработки территории, которая загрязнена сточными водами.

Комиссия решила подготовить проект решения исполкома городского совета о выделении средств из резервного фонда городского бюджета для первоочередных аварийных работ. Департамент финансов должен проработать вопрос о пополнении резервного фонда.

Кроме того, департамент ЖКХ городского совета совместно с «Николаевводоканалом» должен подготовить и предоставить городскому голове пакет обосновывающих документов о необходимости выделения средств из резервного фонда на проведение ремонта коллектора.