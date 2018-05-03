На Донбассе пес спас украинского военного от пули снайпера

В зоне АТО, на линии фронта вблизи Широкино военный пес Дик спас украинского военнослужащего от пули снайпера.

Об этом сообщает газета «Народная армия».

«Дик считается военнослужащим одного из подразделений, которое держит оборону вблизи Широкино. Он имеет свой отдельный паек, место в блиндаже и боевом расчете и считается членом военного коллектива. Такой статус этот четвероногий побратим заслужил за десять спасенных жизней военнослужащих».

«Вот и недавно Дик спас нашего бойца от пули вражеского снайпера. Ребята как раз углубляли свои окопы. Все якобы казалось спокойным – ни звуков взрывов, ни свиста мин. Вдруг их верный товарищ подал сигнал об опасности. Бойцы, привыкшие доверять своему побратиму, мгновенно пригнулись, когда над головой одного из защитников просвистела вражеская пуля. Благодаря Дику смерть, которую послал русский снайпер, на этот раз обошла украинского воина. Также Дик за несколько минут предупреждает о начале обстрела. За свою службу он не требует ничего. Хотя, конечно же, любит ласку и вкусную мясную консерву», - идет речь в сообщении.