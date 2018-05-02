Омелян сравнил туалет николаевского ж/д вокзала со своим лицом: «Я недоволен, что должен дважды приезжать и наслаждаться его состоянием»

Владимир Омелян Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после поездки на железнодорожный вокзал в Николаеве остался недоволен его внешним и внутренним видом.

Об этом он не раз заявлял в ходе экскурсии, в среду, 2 мая.

Так, во время «инспекции» Николаевского железнодорожного вокзала министр инфраструктуры Владимир Омелян увидев потолок здания в дырках поинтересовался, не прилетало ли кому-либо за все время по голове, на что начальник станции «Николаев» Михаил Абрамов, отметил, что при нем такого не происходило.

Первым делом Абрамов решил показать министру отремонтированную первую платформу, которая была сделана «по всем ГОСТам и стандартам», а также реконструированные комнаты отдыха для приезжих.

- Вместо семи комнат мы сделали 12 комнат: на четыре койки, на шесть и VIP-комнаты, - сообщил Абрамов.

Однако пока, комнаты не доделали, так как руководство внесло некоторые коррективы в проект по реконструкции.

Также поднимался вопрос касательно того, что поезд «Киев-Николаев» прибывает на третью платформу, что не совсем удобно для людей. При этом Абрамов отметил, что длина поезда составляет 25 метров и в составе поезда 17 вагонов. В связи с этим, все остальные платформы не могут принять такой длинный поезд. Однако он отметил, что если будет поручение властей, то длину первой платформы возможно удлинить. При этом Омелян добавил, что в министерстве найдут деньги на решение этой ситуации.

Что касается туалета, то он все так же находится в плохом состоянии, и его ремонтом пока еще никто не занимался, чем собственно и был недоволен министр инфраструктуры Омелян. Однако начальник станции пообещал ему, что до конца 2018 года все работы будут выполнены.

- Я предельно недоволен тем, что министр должен дважды приезжать на вокзал и наслаждаться его состоянием. И честно говоря, все эти отмашки что у вас не выходит и долго спать до конца года это не правильно. Я хотел предупредить руководство «Укразалізниці», что мы проинспектируем все вокзалы, а потом заглянем к руководству «Укразалізниці» домой и посмотрим, как живут они, и сравним, как это соотносится с жизнью людей на вокзале. Я думаю, что у вас дома точно не такой туалет (обращается к Михаилу Абрамову, - ПН). Вы же руководитель, это лицо компании, мое лицо и ваше личное лицо, так не должно быть. Эти деньги элементарно - на туалет, на чистоту, чтобы потолок не отпал, - заявил Омелян.

Также он отметил, что в министерстве постараются увеличить финансирование для реконструкции вокзала, при этом попросил вплотную сотрудничать с мэрией и довести до ума проект реконструкции.

- Не делайте, имея финансирование опять какой-то польский, дешевый дизайн. Это визитка города. Можно соединить давние решения с новыми современными материалами, и сделать красивый вид. Мы опять делаем эту патриотическую радугу… Готовьтесь работать аккуратно, это сооружение и ремонт будет на десятилетия. Вы должны угадать с дизайном, угадать с архитектурой города, чтобы это отвечало духу страны, города и имело какое-то красивую функциональную нагрузку. Тут один архитектор не посоветует, потому что у каждого свой вкус, - просил министр.

Виталий Воронов При этом директор «Агентства развития Николаева» Виталий Воронов отметил, что их архитектор готов присоединиться к проекту и предложить свои идеи.

При этом, Александр Сенкевич вступился за директора жд вокзала, и отметил, что «с таким финансированием , которое ему выделяют он делает максимум из того, что нужен, тем более им ставят и другие планы».

- Что касается внешнего вида, то тут без денег, кем бы он ни был трудно…, - отметил Сенкевич.

Замглавы ОГА Валентин Гайдаржи и первый вице-губернатор Вячеслав Бонь Владимир Омелян и Александр Сенкевич Замглавы Николаевского облсовета Андрей Кротов

Однако, Омелян отметил, что денег предостаточно, так как «в этом году «Укрзалізниця» предусматривает около 1 миллиарда долларов на капитальные расходы».

- 26 миллиардов гривен оглашено руководством «Укрзалізниці» это раз, за счет того, что нам удалось победить коррупцию в распределении инвентарного парка «Укрзалізниці» компания ежемесячно аккумулирует дополнительных 300 миллионов гривен, по году это будет более 3,5 миллиардов гривен. Мы договорились, что эти деньги пойдут исключительно на инфраструктуру, колеи, вокзалы. Поэтому финансирование в этом году будет, но нужно сделать правильно, чтобы не переделывать спустя 2-3 года, - настаивал Омелян.

Напомним, ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведйтся еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала. Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.