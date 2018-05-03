В США нашли мертвым биохакера, заявлявшего об изобретении «лекарства» от ВИЧ

Биохакера Аарона Трейвика, который стал известным после введения в ногу самодельных «лекарств» против герпеса, нашли мертвым в спа-салоне в Вашингтоне.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Тело биохакера нашли в резервуаре для флотационной терапии – спа-процедуры для расслабления в соленой воде. 28-летний Аарон Трейвик был исполнительным директором компании Ascendance Biomedical. Он практиковал самолечение и призвал других людей делать так же, используя самодельные препараты, к которым не имели никакого отношения фармацевтические компании.

Биохакер утверждал, что его компания самостоятельно разработала «комбинацию средств», которая могла бы вылечить ВИЧ, СПИД и герпес. В то же время компания Трейвика не имела никаких независимых доказательств в поддержку этих утверждений.

Биохакинг – это попытка людей повлиять на собственное состояние здоровья различными средствами, в том числе из-за изменений образа жизни, хирургического вмешательства и использования нелицензионных методов лечения.

В феврале во время интервью на конференции BodyHacking Con в Остине, штат Техас, BBC поставила Трейвику ряд неудобных вопросов. На этой конференции биохакер, у которого был герпес, сделал перед зрителями инъекцию нелицензионного продукта своей компании себе в ногу. На сцене он назвал этот продукт «комбинацией, которая исследуется», а в интервью ВВС «средством для лечения». Он утверждал, что средство создавали без участия ученых и испытали только на мышах. Работа Трейвика вызвала беспокойство среди других биохакеров.

В полиции сообщили, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти Трейвика.

Напомним, что ранее в США умер хакер, разоблачивший информатора Wikileaks.