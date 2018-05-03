Князев представил нового начальника николаевской облполиции Анохина

В Николаеве в четверг, 3 мая, глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковника Александра Анохина.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Информация постоянно обновляется...

10:41 Присутствующие на мероприятии руководители правоохранительных органов, глава ОГА и мэр Николаева поздравили Александра Анохина с назначением на должность начальника Главного управления Нацполиции Николаевщины, пожелали эффективной работы и надеются на успешное сотрудничество с областной полицией.

10:32 Князев сообщил, что Анохина назначено начальником ГУНП в Николаевской области назначено указом от 3 мая. Генерала Юрия Мороза в свою очередь назначат на должность в Центральном аппарате Нацполиции Украины.

10:00 Прибывшего главу Нацполиции Сергея Князева встречали заместители начальника ГУНП в Николаевской области Евгений Ковтун, Евгений Нестеренко, и.о. замначальника Максим Ахрамеев.

Также на представление руководителя Главка прибыли глава УСБУ в Николаевской области Алексей Лях, прокурор Николаевщины Тарас Дунас, начальник ГУ ГСЧС Максим Грицаенко, и.о. главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, замглавы Николаевского облсовета Андрей Кротов, мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как известно, предшественником Анохина был генерал полиции третьего ранга Юрий Мороз. После Революции Достоинства Мороз работал начальником ГУ МВД в городе Киеве, после чего был советником главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе. А в николаевскую полицию был назначен после убийства в Кривом Озере в августе 2016 года.

До назначения с ноября 2015 года Анохин занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области по общественной безопасности. Является участником боевых действий, за что удостоился государственной награды.

Для справки:

Анохин Александр Дмитриевич родился 16 сентября 1977 в Донецкой области. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году. Работал на различных руководящих должностях в Донецкой области, а также начальником отдела координации деятельности правоохранительных органов, военных и общественных формирований УМВД Украины в Херсонской области.