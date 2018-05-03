«Сделал большое и хорошее дело»: на представлении нового начальника ГУНП Николевщины поблагодарили ушедшего с должности генерала Мороза

Юрий Мороз Глава Нацполиции Сергей Князев, руководители николаевских правоохранительных органов и местной власти поблагодарили экс-руководителя ГУНП Николаевщины Юрия Мороза за его работу на занимаемой должности.

Об этом шла речь во время представления нового начальника Главного управления Нацполиции Николаевской области Александра Анохина в четверг, 3 мая, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Юрий Леонидович Мороз за то время работы в Николаеве и Николаевской области совместно с коллективом сделал большое и хорошее дело. Возглавлять подразделение полиции в период реформ и реорганизации – это всегда дополнительные задания, которые были выполнены коллективом, руководящим составом отлично, если говорить в каком-то кадровом ракурсе, - подчеркнул Сергей Князев.

Он отметил, что были некоторые ошибки в работе полиции на Николаевщине, но под руководством Мороза они оперативно устранялись.

– Президент отметил работу Юрия Леонидовича указом о присвоении генеральского звания. Юрий Леонидович будет заниматься научным трудом – сейчас нужны практические сотрудники, которые нам помогут в законодательной инициативе продолжать реформирование Национальной полиции. В Киеве очень не хватает сотрудников, которые могли бы эффективно создавать законодательные акты, которые продолжат реформу полиции, - отметил глава Нацполиции Украины.

Также генерала Мороза за работу поблагодарил и исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

– Мне очень приятно слышать такую оценку Юрия Леонидовича со стороны его руководства. Я от имени облгосадминистрации хочу поблагодарить Вас (Князева, – ПН) за предыдущее назначение. Я уверен, что Вы не ошиблись. Откровенно скажу, когда ушел начальник управления, ушел такие искренние слова благодарности как от журналистов, так и от общественности, поэтому я присоединяясь к этой благодарности и благодарю Юрия Леонидовича за его работу, – сказал Бонь.

Прокурор Николаевщины Тарас Дунас обратился к Александру Анохину с просьбой удержать положительные наработки Мороза в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

– Предыдущий руководитель пришел в тяжелое время, когда правоохранители раскрывали только каждое пятое преступление. Теперь мы вышли на раскрытие каждого второго преступления. По итогам этого месяца Николаевщина вошла в пятерку областей по раскрытию, в том числе по вручению подозрений и Александр Дмитриевич (Анохин, - ПН) приходит на позитив и теперь удержать эти позитивные наработки – самое сложное, – отметил Тарас Дунас.

Положительно работу уже экс-начальника николаевского Главка оценил и мэр Николаева Александр Сенкевич.

– Я хотел бы также выразить благодарность Юрию Леонидовичу, поскольку он задал такой высокий стандарт работы руководителя областной полиции. На самом деле недавно у нас были сложные времена и он повел себя как очень взвешенный, толерантный человек и сотрудник правоохранительных органов. Он задал высокий стандарт для сотрудников полиции в Николаевской области, в Николаеве, и уверен, что Александр Дмитриевич продолжить этот стандарт. Николаев и Николаевская область – это очень тяжелый регион и это касается не раскрытия, а именно совершения преступлений разного характера, – отметил городской глава Николаева.

Напомним, что генерал полиции третьего ранга Юрий Мороз после Революции Достоинства Мороз работал начальником ГУ МВД в городе Киеве, после чего был советником главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе. А в николаевскую полицию был назначен после убийства в Кривом Озере в августе 2016 года.