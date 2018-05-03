Диагноз остеохондроза является коммерческим мифом современности, - Супрун

Остеохондроз - это диагноз, который является большим коммерческим мифом современности.

Об этом говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в Facebook.

В Минздраве уточняют, что в международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его трактуют некоторые врачи в Украине. Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние. В качестве примеров могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана.

В Украине же врач, услышав на жалобы о боли в спине пациента, может поставить диагноз остеохондроз. Как результат, для лечения назначается дообследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, в целом довольно сильно бьют по карману пациентов.

Когда пациент в западных странах обращается с жалобами на боль в спине, врачи используют симптоматический диагноз - «back pain» (просто боль в спине), при котором рекомендуют максимальное сохранение физической активности, лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты.

Дополнительное обследование назначают только тогда, когда пациент сообщает о дополнительных симптомах, таких как нарушение чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции тазовых органов, появление боли ночью. Обычно эти симптомы возникают при наличии серьезной патологии позвоночника, однако обнаруживают их не более чем в 1% случаев. Такие патологии включают опухолевые заболевания, переломы, гнойно-воспалительные процессы, туберкулез. Боли в спине могут возникать также и при заболеваниях внутренних органов и не иметь отношения к позвоночнику (как заболевание поджелудочной железы, почек, органов таза).

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно бояться сквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.