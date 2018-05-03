В Николаеве «BMW» сбил маленькую девочку, обошлось без серьезных травм

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Фото - Автобыдло Николаев
В Николаеве 1 мая в районе яхт-клуба автомобиль «BMW» зацепил 5-летнюю девочку, которая выходила из трамвая.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции.

Девочка вместе с родственниками выходила из трамвая на остановке, и в этот момент ее зацепил автомобиль. К счастью, травмы оказались несерьезными и после оказания помощи на месте происшествия девочку отпустили домой.

Водитель автомобиля в момент происшествия был трезв, по факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, что ранее в центре Николаева столкнулись два автомобиля и «Skoda» от удара перевернулась на бок.

Вадим Богданов

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русскийобщество