В Николаеве «BMW» сбил маленькую девочку, обошлось без серьезных травм

Фото - Автобыдло Николаев В Николаеве 1 мая в районе яхт-клуба автомобиль «BMW» зацепил 5-летнюю девочку, которая выходила из трамвая.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции.

Девочка вместе с родственниками выходила из трамвая на остановке, и в этот момент ее зацепил автомобиль. К счастью, травмы оказались несерьезными и после оказания помощи на месте происшествия девочку отпустили домой.

Водитель автомобиля в момент происшествия был трезв, по факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, что ранее в центре Николаева столкнулись два автомобиля и «Skoda» от удара перевернулась на бок.