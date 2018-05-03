Нардеп Ливик считает, что поднятие тарифов в Южноукраинске является необоснованным

Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Александр Ливик считает, что поднятие тарифов на коммунальные услуги в Южноукраинске является необоснованным, и для пересмотра цены нужно приглашать независимых аудиторов.

Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала «Всесвіт».

Александр Ливик считает, что в Южноукраинске сейчас существует проблема противостояния городского головы и депутатского корпуса.

- Если говорить по Южноукраинску, то здесь еще встает проблема противостояния мэра города и депутатского корпуса. У меня есть история отношений с бюджетом Южноукраинска, когда мы в 2016 году отстаивали интересы города, Госбюджет передавал деньги в местный бюджет. А эти деньги либо шли на другие цели, либо они не осваивались вообще и возвращались в конце года в Государственный бюджет. Этот подход мне непонятен, - заявил нардеп.

Народный депутат рассказал, что поднятие тарифов в 2,5 раза является необъективным и необоснованным.

- Но, извините, в Южноукраинске АЭС дает воду на вход города, сама очищает, сама создает давление. Город маленький, компактный, сети относительно новые, и сейчас они почему-то подымают тариф в 2,5 раза, – отметил Ливик.

По словам Ливика, для того, чтобы поднять тариф, нужно провести целую процедуру, пригласить независимых аудиторов и только после этого рассмотреть возможное повышение.

- Да, тарифы, может, и надо подымать, но давайте сделаем объективно. Пригласим тех же независимых аудиторов, открыто положим цифры на стол, и объективно посмотрим, каким должен быть этот. Это не в 2,5 раза, однозначно, – резюмировал народный депутат.

Напомним, что нардеп Ливик пообещал вознесенским пенсионерам-силовикам поддержку в решении вопроса с пересмотром их пенсий.