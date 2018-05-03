Депутат облсовета потребовал от николаевских властей в срочном порядке ликвидировать аварию водопровода на улице Лескова

Юрий Кормышкин Глава Николаевской областной партийной организации «Наш Край» Юрий Кормышкин заявил, что городская власть в Николаеве не справилась с возложенными на нее обязанностями по оперативному решению аварии на канализационном коллекторе по улице Лескова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что в вечер понедельника, 30 апреля, в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

Так, Кормышкин призвал депутатов в немедленном порядке созвать внеочередную сессию горсовета и решить вопрос с выделением средств для ликвидации аварии на канализационном коллекторе по улице Лескова в полном объеме.

«Уже несколько дней подряд жители этой улицы страдают от бюрократии и, не побоюсь этого слова, равнодушия многих чиновников, которые не хотят попросту включить мозги, закатать рукава и оперативно, как того требует ситуация, решить проблему. Вместо этого люди задыхаются от неприятных запахов, более того – не имеют возможности решить свои элементарные житейские нужды. В это время, городская власть, как всегда, попросту разводит руками и пытается найти очередное оправдание своему бездействию заявляя об отсутствии необходимых средств. Вместо того, чтобы еще 1-2 мая собрать депутатов, ответственные структуры и немедленно изыскать в миллиардном бюджете деньги, все делается для того, чтобы еще более усугубить положение», - написал он.

Также депутат возмутился тем, что финотдел горсовета не выступил с предложением увеличить резервный фонд, в то время, как по мнению Юрия Кормышкина, у городской власти есть для этого все полномочия и возможности.

«Сегодня на исполкоме было проголосовано за выделение 2 миллионов гривен на первоочередные аварийно-восстановительные работы из так называемого резерва. Но опять-таки. Неужели «умелые» финансисты, как минимум, не могли предложить увеличить этот резервный фонд до 38 миллионов гривен. Это 1% от суммы общего фонда, который по предварительным подсчетам составляет 3 млрд 800 тысяч гривен. И соответственно выделить не 1% от необходимой суммы, а полную, чтобы конкретно решить проблему этой ситуации с канализационным коллектором. Для этого у городской власти есть все полномочия и возможности», - написал руководитель «Нашего Края»

Вместе с тем он отметил, что если городская власть не изменит свои подходы в работе, то уже завтра заложниками подобных ситуаций как на улице Лескова, могут стать жители всего города.

«Срок эксплуатации коллектора истек 11 лет назад. Вопрос: вы об этом не знали? Вы не думали, что когда-то может произойти такая ситуация? Более того, уверен, что таких аварийных точек по всему городу насчитается не одна и не две. Сегодня заложниками стали жители ул. Лескова, завтра могут стать жители всего города. Но копаться в нечистотах – это же не интересно и политических дивидендов гораздо меньше? Не так ли? Ведь в этой ситуации собственных денег на ликвидацию чрезвычайной ситуации достаточно. Нужно только желание», - сказал глава партии.

Ранее сообщалось, что городской голова Александр Сенкевич и вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец повздорили из-за аварии коллектора, которая произошла на улице Лескова. А генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что провал канализационного коллектора на улице Лескова невозможно полностью починить и необходимо финансировать полную замену канализации.

А в четверг, 3 мая, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова.